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09.10.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ steigt am Freitagabend

IonQ Aktie News: IonQ steigt am Freitagabend

Die Aktie von IonQ zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von IonQ konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 39,62 USD.

IonQ
32.78 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 39,62 USD nach oben. Die IonQ-Aktie legte bis auf 40,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 40,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 778'793 IonQ-Aktien.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 53,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei -5,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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