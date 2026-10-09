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09.10.2026 16:29:00

IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Nachmittag auf rotes Terrain

IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 39,41 USD ab.

IonQ
32.78 CHF -1.30%
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Die IonQ-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 39,41 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 39,00 USD. Bei 40,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 392'678 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Mit einem Zuwachs von 114,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Abschläge von 34,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 286,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80.05 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 20.69 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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