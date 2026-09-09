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09.09.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ am Abend Verlust reich

IonQ Aktie News: IonQ am Abend Verlust reich

Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 38,88 USD ab.

IonQ
31.10 CHF -0.48%
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Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 38,88 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 38,10 USD. Mit einem Wert von 39,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'017'405 IonQ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 117,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 25,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,38 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 05.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 11.11.2026 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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