IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die IonQ-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 39,24 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IonQ-Aktie bei 38,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 39,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 720'345 IonQ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 115,70 Prozent wieder erreichen. Bei 25,90 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 34,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.05 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 20.69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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