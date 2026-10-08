IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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08.10.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagabend weit abgeschlagen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 39,01 USD nach.
Die IonQ-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 39,01 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte IonQ-Aktie bei 38,84 USD. Bei 41,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 1'433'087 Stück.
Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 116,97 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.05 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.69 Mio. USD in den Büchern standen.
Die IonQ-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,375 USD je IonQ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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IonQ am 08.10.2026
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