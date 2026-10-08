IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 40,67 USD. Das Tagestief markierte die IonQ-Aktie bei 40,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 441'500 IonQ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 108,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 25,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 05.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD gegenüber -0,70 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2026 -1,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Durchbruch bei der Fehlerkorrektur: IonQ-Aktie springt kräftig an

IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse