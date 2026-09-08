IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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08.09.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ schiebt sich am Dienstagabend vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 40,01 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,2 Prozent auf 40,01 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IonQ-Aktie bei 44,41 USD. Mit einem Wert von 42,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'352'214 IonQ-Aktien umgesetzt.
Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 111,55 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 35,27 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.05 Mio. USD im Vergleich zu 20.69 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,447 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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