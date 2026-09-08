IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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08.09.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,5 Prozent im Plus bei 42,47 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 7,5 Prozent auf 42,47 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 44,41 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'344'960 IonQ-Aktien umgesetzt.
Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 99,29 Prozent. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 39,02 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.05 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 20.69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,447 USD je IonQ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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