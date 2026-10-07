IonQ Aktie News: Bären lasten am Mittwochabend auf IonQ

Die IonQ-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,1 Prozent auf 41,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte IonQ-Aktie bei 40,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 42,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'390'470 IonQ-Aktien.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 51,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (25,90 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 36,94 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 äusserte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 80.05 Mio. USD gegenüber 20.69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 vorlegen.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,375 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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