IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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07.10.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 41,44 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 41,44 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 41,01 USD. Bei 42,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 609'758 IonQ-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 104,25 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,50 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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