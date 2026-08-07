IonQ Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit IonQ ein

Um 20:26 Uhr stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 9,9 Prozent auf 43,64 USD. Bei 43,95 USD erreichte die IonQ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 40,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'757'343 IonQ-Aktien.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 48,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.05.2026. Das EPS lag bei 2,07 USD. Im letzten Jahr hatte IonQ einen Gewinn von -0,70 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 64.67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.69 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von IonQ.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -2,723 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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