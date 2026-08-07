IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.08.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit IonQ ein
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IonQ. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 9,9 Prozent auf 43,64 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 9,9 Prozent auf 43,64 USD. Bei 43,95 USD erreichte die IonQ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 40,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'757'343 IonQ-Aktien.
Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 48,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.05.2026. Das EPS lag bei 2,07 USD. Im letzten Jahr hatte IonQ einen Gewinn von -0,70 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 64.67 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.69 Mio. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von IonQ.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -2,723 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie
IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom
Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse
Cramer bremst Quanten-Hype: Aktien von IonQ, D-Wave und Co. im Fokus
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu IonQ
|
07.08.26
|IonQ Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit IonQ ein (finanzen.ch)
|
07.08.26
|IonQ Aktie News: IonQ reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.26
|Quanten-Sektor im Blick - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.02.26
|IonQ erzielt Quartalsgewinn über Prognose - Aktie legt zu (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)