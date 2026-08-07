IonQ Aktie News: IonQ reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die IonQ-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 41,16 USD. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 1'345'498 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 105,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 25,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,07 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 06.05.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 64.67 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 212,57 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 11.08.2027.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,723 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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