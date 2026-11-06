IonQ Aktie News: IonQ am Freitagabend im Bullenmodus

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 18,9 Prozent auf 31,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die IonQ-Aktie bei 31,42 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'515'351 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 73,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 57,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,92 USD am 05.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,69 Prozent.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,58 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80.05 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 39.87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 10.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,268 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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