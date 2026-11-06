IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Das Papier von IonQ konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 11,3 Prozent auf 29,42 USD. Die IonQ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,75 USD aus. Bei 28,01 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'063'665 IonQ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 73,60 USD. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 150,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,92 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -3,58 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 100,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 39.87 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,268 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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