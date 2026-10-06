IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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06.10.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 43,56 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 43,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die IonQ-Aktie bei 45,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'671'979 IonQ-Aktien umgesetzt.
Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 48,53 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 11.11.2026 gerechnet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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