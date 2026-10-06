IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die IonQ-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 44,30 USD. In der Spitze legte die IonQ-Aktie bis auf 45,40 USD zu. Bei 43,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 862'789 Stück.

Bei 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,53 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 äusserte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.69 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,375 USD je IonQ-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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