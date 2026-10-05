IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend im Minusbereich

Die IonQ-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 42,65 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 42,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,70 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1'379'831 Aktien.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 98,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 25,90 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 39,27 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 80.05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 20.69 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2026 -1,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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