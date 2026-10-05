IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag im Minusbereich

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 43,18 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die IonQ-Aktie bis auf 42,83 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 571'332 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD gegenüber -0,70 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die IonQ-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,375 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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