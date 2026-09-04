IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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04.09.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Abend im Aufwind
Die Aktie von IonQ gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 39,24 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IonQ-Aktie bisher bei 39,70 USD. Bei 38,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 964'951 IonQ-Aktien den Besitzer.
Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 115,70 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 51,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -5,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 20.69 Mio. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,447 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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