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04.09.2026 16:29:00

IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Nachmittag ins Plus

IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 39,33 USD.

IonQ
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Das Papier von IonQ legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 39,33 USD. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,70 USD. Bei 38,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 429'062 IonQ-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Mit einem Zuwachs von 115,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (25,90 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 34,15 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 286,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80.05 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 20.69 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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