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03.09.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Abend

IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Abend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von IonQ. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 39,03 USD.

IonQ
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 39,03 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 39,77 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 37,84 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'082'170 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 116,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (25,90 USD). Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 50,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 286,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80.05 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 20.69 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 11.11.2026 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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