IonQ Aktie News: IonQ präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 38,80 USD. Bei 39,24 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 37,84 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 454'894 IonQ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 118,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 33,25 Prozent wieder erreichen.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

2026 dürfte IonQ einen Verlust von -3,447 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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