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02.11.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend mit Einbussen
Die Aktie von IonQ gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 28,59 USD.
Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 4,8 Prozent auf 28,59 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 28,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'613'243 IonQ-Aktien.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 73,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. 157,43 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80.05 Mio. USD – ein Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 20.69 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 10.11.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2029 -0,843 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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