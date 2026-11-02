IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Nachmittag fester

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 30,40 USD. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 667'349 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 73,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 142,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 17,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD gegenüber -0,70 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 20.69 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2029 einen Verlust in Höhe von -0,843 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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