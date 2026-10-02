IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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02.10.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Freitagabend im Aufwind
Die Aktie von IonQ zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 44,44 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 44,44 USD zu. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,33 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,30 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1'375'311 Aktien.
Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 90,46 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 71,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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IonQ am 02.10.2026
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