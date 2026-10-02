IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Nachmittag fester

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 44,86 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 45,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 565'323 IonQ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 88,68 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 42,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,70 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,375 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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