IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochabend billiger

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 37,41 USD. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,80 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 37,25 USD. Zuletzt wechselten 994'607 IonQ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Mit einem Zuwachs von 126,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,90 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 30,77 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 80.05 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.69 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Cramer bremst Quanten-Hype: Aktien von IonQ, D-Wave und Co. im Fokus