IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag stärker

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 37,86 USD. Kurzfristig markierte die IonQ-Aktie bei 38,05 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,25 USD. Zuletzt wechselten 481'143 IonQ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Gewinne von 123,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. IonQ gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2026 -3,447 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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