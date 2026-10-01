IonQ Aktie News: IonQ am Abend im Aufwind

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 44,21 USD. Kurzfristig markierte die IonQ-Aktie bei 45,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'295'149 IonQ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 47,77 Prozent niedriger. Bei 25,90 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 41,42 Prozent sinken.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.69 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,375 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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