IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 44,17 USD. Den Tageshöchststand markierte die IonQ-Aktie bei 44,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 43,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 504'384 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 91,62 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.05 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.69 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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