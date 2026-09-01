IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Abend tiefer

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,1 Prozent auf 37,70 USD. Im Tief verlor die IonQ-Aktie bis auf 37,68 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,68 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1'118'327 Aktien.

Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 124,51 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,90 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 31,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD gegenüber -0,70 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.05 Mio. USD im Vergleich zu 20.69 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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