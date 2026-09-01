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IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089

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01.09.2026 16:29:00

IonQ Aktie News: IonQ wird am Nachmittag ausgebremst

IonQ Aktie News: IonQ wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IonQ-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 37,77 USD.

IonQ
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Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 37,77 USD. Im Tief verlor die IonQ-Aktie bis auf 37,68 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 624'534 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 124,09 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 45,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.08.2026. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.05 Mio. USD im Vergleich zu 20.69 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -3,447 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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