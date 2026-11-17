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17.11.2026 09:18:36
Ionos holt neuen Chef vom Softwarekonzern SAP
MONTABAUR (awp international) - Der Internetdienstleister Ionos bekommt im Frühjahr 2027 einen neuen Chef. Das aktuelle Vorstandsmitglied des Softwarekonzerns SAP , Thomas Saueressig, starte zum 1. April 2027 als neuer Vorstandsvorsitzender, teilte Ionos am Dienstag mit. Der aktuelle Chef der United-Internet-Tochter, Achim Weiss, werde sein Amt zum 31. März niederlegen.
Saueressig ist den Angaben zufolge seit 2019 Mitglied des Vorstands der SAP und verantwortet dort als Chief Customer Officer die Kundenbeziehungen. Achim Weiss sitzt seit 2017 im Ionos-Vorstand und führt das Unternehmen seit 2018. Er soll in den Aufsichtsrat der Ionos Group SE wechseln./mis/stk
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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