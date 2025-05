Ionos bestätigt Gespräche über Konsortium zu EU-Bewerbung für KI-Gigafabrik

DOW JONES--Der Webhosting- und Cloud-Anbieter Ionos hat einen Medienbericht bestätigt, dass das Unternehmen sich an einer Ausschreibung der Europäischen Kommission für den Bau von gigantischen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) beteiligen wolle. "Wir sprechen derzeit mit mehreren Unternehmen darüber, ob sie sich uns anschliessen, und stimmen uns auch eng mit der Bundesregierung ab", sagte Ionos-CEO Achim Weiss in einer Stellungnahme des Unternehmens. Die Kommission gehe von einem Investitionsvolumen von 3 bis 5 Milliarden Euro je KI-Gigafabrik aus. "Bevor eine Entscheidung über ein entsprechendes Investment erfolgen kann, müssen aber noch zahlreiche Fragen geklärt werden. Davon hängt dann auch die konkrete Ausgestaltung einer Bewerbung ab", so Weiss weiter.

Das Handelsblatt hatte zuvor berichtet, dass mehrere grosse deutsche Technologieunternehmen über ein Konsortium für eine gemeinsame Bewerbung bei der Europäischen Union (EU) zum Bau einer solchen KI-Gigafabrik verhandeln. Nach Informationen der Zeitung gehören dazu neben Ionos auch SAP, die Deutsche Telekom, die Schwarz-Gruppe und Siemens. Es gebe intensive Gespräche, berichteten fünf Manager aus der Branche laut der Zeitung.

