Ionis Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ionis Pharmaceuticals hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 243.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 156.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch