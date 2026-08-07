Ion Exchange (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ion Exchange (India) hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.35 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.00 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5.83 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch