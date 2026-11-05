Ion Exchange (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ion Exchange (India) hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -6.84 INR. Ein Jahr zuvor waren 4.18 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.75 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.34 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch