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07.08.2026 06:37:00
ION Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ION Acquisition A präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 476.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 465.5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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