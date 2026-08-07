ION Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ION Acquisition A präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 476.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 465.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch