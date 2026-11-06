ION Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ION Acquisition A liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ION Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.95 Prozent auf 462.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch