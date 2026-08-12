IOL Chemicals and Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IOL Chemicals and Pharmaceuticals hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 2.19 INR. Im letzten Jahr hatte IOL Chemicals and Pharmaceuticals einen Gewinn von 1.16 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 7.56 Milliarden INR gegenüber 5.52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch