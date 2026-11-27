IOI Properties Group Bhd Registered liess sich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IOI Properties Group Bhd Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.11 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.120 MYR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23.33 Prozent auf 1.15 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.50 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch