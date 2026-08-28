IOI Properties Group Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IOI Properties Group Bhd Registered liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IOI Properties Group Bhd Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.10 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.150 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.71 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 920.9 Millionen MYR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.390 MYR, nach 0.190 MYR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 86.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.91 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3.18 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch