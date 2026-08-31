IOI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IOI hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.08 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 MYR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat IOI 3.04 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.96 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.270 MYR, nach 0.250 MYR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 11.78 Milliarden MYR – das entspricht einem Zuwachs von 3.92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11.33 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch