Iochpe Maxion SA legte Quartalsergebnis vor

Iochpe Maxion SA hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0.58 BRL lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Iochpe Maxion SA mit 0.580 BRL je Aktie genauso viel verdiente.

Im abgelaufenen Quartal hat Iochpe Maxion SA 4.01 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.11 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch