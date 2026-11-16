Inzicontrols zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inzicontrols hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Inzicontrols vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 892.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 763.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Inzicontrols in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 175.70 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 181.95 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch