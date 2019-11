inwi reçoit le prix « Africa Gaming Award » pour son engagement à l'égard du développement de l'industrie des jeux vidéo en Afrique

PARIS, 1er novembre 2019 /PRNewswire/ -- inwi, l'opérateur numérique mondial, a reçu aujourd'hui le prix « Africa Gaming Award » pendant la « Paris Games Week » (Semaine des jeux vidéo de Paris). Ce prix récompense le rôle pionnier que joue inwi dans le développement de l'industrie des jeux vidéo au Maroc et en Afrique.

« Ce prix reconnaît et démontre l'engagement indéfectible d'inwi à l'égard du développement de l'industrie des jeux, tant au Maroc qu'en Afrique », a déclaré Nadia Fassi-Fehri, présidente du conseil et PDG d'inwi. « Les réussites obtenues par inwi vont favoriser l'émergence d'un écosystème innovant et dynamique et permettre à notre pays d'atteindre une meilleure place au sein de cette nouvelle industrie mondiale en plein essor. »

« En tant qu'acteur mondial de l'industrie du sport électronique et des jeux vidéo, nous sommes persuadés qu'il existe un immense potentiel au Maroc et en Afrique dans ce secteur. L'engagement d'inwi à l'égard des joueurs et des développeurs marocains et africains s'inscrit dans notre propre vision qui consiste à promouvoir cette nouvelle industrie dans le monde » a déclaré Ivan Nayfeld, co-fondateur et PDG de Webedia Africa, coorganisateur de la « Paris Games Week ».

La « Paris Games Week » a accueilli quelque 316 000 visiteurs en 2018 et se classe désormais parmi les trois premiers évènements des jeux vidéo au monde.

