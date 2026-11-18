INVO Fertility hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das INVO Fertility ein Ergebnis je Aktie von -123.200 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat INVO Fertility im vergangenen Quartal 2.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INVO Fertility 1.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch