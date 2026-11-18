Invivyd hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Invivyd ein EPS von -0.060 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Invivyd einen Umsatz von 13.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch