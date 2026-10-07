VAT Group AG / Key word(s): Quarterly / Interim Statement

Invitation - Q3 2026 Trading Update Conference Call



07.10.2026 / 22:00 CET/CEST



VAT cordially invites you to our Q3 2026 trading update conference call. Urs Gantner, CEO, and Fabian Chiozza, CFO, will report on the business conditions during the third quarter of 2026 and give you an update on our expectations for the rest of 2026. After the formal remarks, there will be time for a moderated Q&A session. Date: Thursday, October 15, 2026 Time: 10:00 a.m. CEST Participants are asked to pre-register HERE and will receive dedicated dial-in details to easily and quickly access the call. Participants unable to pre-register may dial-in by calling: +41 58 810 70 00 (Europe) +44 207 098 0702 (UK) +1 631 570 5612 (USA) Please dial-in 5 to 10 minutes prior to the start. The conference call will be available in the IR section of our website (LINK) for replay purposes approximately two hours after the event. Kind regards, For further information please contact:

VAT Group AG

Head Marketing, Communications,

Investor Relations

Michel R. Gerber

T +41 81 553 70 13

investors@vatgroup.com

Investor Relations

Christopher Wickli

+41 81 553 75 39

End of Media Release

View original content: EQS News