Invitation média - Semaine pour un Québec sans tabac 2021

Les cancers digestifs au cœur de la semaine

MONTRÉAL, le 10 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Du 17 au 23 janvier prochains, la Semaine pour un Québec sans tabac mettra en lumière les conséquences méconnues des 5 types de cancers digestifs causés par le tabac sur la vie des fumeurs et celle de leurs proches. Pour sa 44e édition de la Semaine pour un Québec sans tabac, le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) est également fier d'accueillir pour une 2e année consécutive le porte-parole Patrice Godin, comédien, ultra-marathonien et auteur.

« Arrêter de fumer a été une étape très importante pour moi, et je sais combien c'est difficile, souligne Patrice Godin, touché par la cause. Et dans le contexte actuel, c'est encore plus important de mettre toutes les chances de son côté. Surtout quand on sait que fumer a un impact important sur la santé et que la COVID-19 s'attaque plus agressivement aux personnes avec une santé fragilisée. Je veux motiver les gens à passer à l'action et à cesser de fumer. C'est possible, ça vaut la peine, on se sent tellement bien après! »

ARRÊTEZ. MAINTENANT.

Dès le 13 janvier, une toute nouvelle campagne publicitaire choc sera déployée à la télévision, en plus d'une variété de contenus sur les médias sociaux afin de sensibiliser la population québécoise aux graves conséquences des cancers digestifs auxquelles les fumeurs s'exposent ainsi que les ressources à leur disposition s'ils souhaitent arrêter de fumer.

« Les cancers digestifs sont associés à un faible taux de survie. On découvre généralement les traces d'un cancer digestif lorsqu'il est trop tard, puisque les symptômes sont souvent peu visibles. Imaginez les conséquences dévastatrices sur la santé et vos proches », souligne Dr Nicolas Benoît, gastro-entérologue, membre actif de l'Association des Gastro-entérologues du Québec et président du comité digestif de cancérologie du CISSS de la Montérégie-Est.

INVITATION EN DIRECT

Le Conseil québécois sur le tabac et sur le tabac et la santé invite donc la population et les médias à sa conférence de presse de lancement, à l'occasion du premier jour de la Semaine pour un Québec sans tabac, le dimanche 17 janvier prochain à 10 h, en direct sur Facebook .

Lors de l'événement, le CQTS dévoilera des données concernant les impacts du tabac sur les cancers digestifs, commentées par le Dr Nicolas Benoît, en plus de la présentation de la thématique-choc et des messages télévisés de la campagne.

Quoi CONFÉRENCE DE PRESSE : SEMAINE POUR UN QUÉBEC SANS TABAC 2021 Quand Dimanche 17 janvier 2021, à 10 h Qui Annie Papageorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé

Dr Nicolas Benoît, gastro-entérologue, membre actif de l'Association des Gastro-entérologues du Québec et président du comité digestif de cancérologie du CISSS de la Montérégie-Est

Patrice Godin, porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac Où En direct sur Zoom et Facebook. La période de questions suivra sur Zoom : https://zoom.us/j/99248751552 .

LES SERVICES J'ARRÊTE, TOUJOURS LÀ POUR VOUS AIDER

Cessez de fumer et encouragez également vos proches fumeurs à obtenir gratuitement du soutien personnalisé dans leur démarche d'abandon du tabac en utilisant les services J'ARRÊTE. Les spécialistes de l'arrêt tabagique sont disponibles par Internet sur le site jarrete.qc.ca ( iquitnow.qc.ca ), par téléphone (1 866 JARRETE (1 866 527-7383)), en personne dans les centres d'abandon du tabagisme du Québec et par texto .

À PROPOS DE LA SEMAINE

Coordonnée par le CQTS, la Semaine pour un Québec sans tabac est réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et avec l'appui indispensable de plusieurs centaines de partenaires à travers tout le Québec. Elle invite à l'action et mobilise les milieux de vie afin d'atteindre une société où le tabac et ses conséquences sont moins présents.

À PROPOS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ

Véritable chef de file dans son domaine, le Conseil québécois sur le tabac et la santé œuvre depuis plus de 41 ans à enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. La vision du CQTS : un Québec sans tabac! Ses actions mobilisatrices de prévention, de sensibilisation et de cessation du tabagisme ont contribué à améliorer significativement la santé des Québécois. L'organisme coordonne plusieurs programmes en milieu scolaire et communautaire, des campagnes sociétales, en plus d'œuvrer à la prévention de la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

INFORMATIONS :

Portail Québec sans tabac : quebecsanstabac.ca/cqts/sqst/cancers-digestifs

Page Facebook Québec sans tabac : facebook.com/quebecsanstabac

Conseil québécois sur le tabac et la santé : cqts.qc.ca

SOURCE Conseil québécois sur le tabac et la santé